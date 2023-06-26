Онколог назвала два редких и опасных вида рака

Существуют редкие и опасные виды рака, которые составляют не более 1-3% от всех выявленных случаев злокачественных новообразований. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявила «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова.

По ее словам, к таким типам рака относится саркома мягких тканей. Она представляет из себя группу опухолей, которые могут развиваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей.

«Несмотря на то что мягкие ткани занимают более 50% веса тела среднестатистического человека, опухоли в них встречаются нечасто. Саркомы мягкий тканей составляют примерно 1% от всех известных онкопатологий. Точные причины их развития пока неизвестны. Ученые сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации. Также предрасполагающими факторами являются такие заболевания как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера», — рассказала врач.

Специалист сообщила, что пациенты чаще всего самостоятельно обнаруживают такие опухоли. Однако внешне саркому можно перепутать с различными травмами мягких тканей, поэтому люди не всегда обращаются в медицинские учреждения, в надежде, что это пройдет само.

Эксперт предупредила, что злокачественное образование на том этапе нуждается в немедленном лечении. Дальнейший прогноз зависит от вида опухоли, стадии заболевания и состояния организма больного.

К другому редкому виду рака онколог отнесла ретинобластому. Она представляет из себя опухоль сетчатки глаза у детей, которая внешне похожа на белое пятно в области зрачка. Чаще всего такая патология встречается в возрасте до 5 лет. Заболевание считается крайне редким и в среднем выявляется 1 раз на 15 тыс. новорожденных.

По словам врача, ретинобластома опасна тем, что проникает в склеру и глазницу, а также в кости, центральную нервную систему, печень и другие органы. Она отнесла заболевание к генетическим.

Вахабова рассказала, что несмотря на сложность, современная медицина хорошо справляется с ретинобластомой. Пациентам удается сохранить не только здоровье, но и зрение. Однако лечение должно быть незамедлительным.

Ранее, 13 июня, врач-онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Егор Печерица рассказал, что рак легкого принято считать самым опасным видом онкологических заболеваний. По словам врача, во многих случаях его выявляют слишком поздно, поскольку в дыхательных путях отсутствуют нервные окончания, потому они редко беспокоят болезненными симптомами



До этого, 7 июня, онколог Александр Серяков заявил, что сигареты и алкоголь повышают риск опухолей мозга на 30%. Для профилактики таких опухолей необходимо ведение здорового образа жизни.