Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Мир
Экс-глава НАТО допустил отправку войск альянса на Украину
Мир
Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй» за критику ООН
Армия
Минометчики ВДВ РФ нанесли огневой удар по позициям ВСУ в зоне СВО
Происшествия
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Мир
Венесуэльская авиакомпания запустит прямые рейсы между Гаваной и Москвой
Мир
Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской ГЭС
Армия
Огнеметчики ВС РФ уничтожили технику ВСУ из «Солнцепеков» и ПТУРов
Мир
AFP сообщило о 45 пострадавших в результате возгорания поезда в Австрии
Мир
В Пхеньяне сочли несправедливой позицию ИМО по запуску спутника КНДР
Авто
В регионах установят более 650 быстрых зарядных станций для электромобилей
Мир
В Палестине сообщили о шести раненых при столкновениях с армией Израиля

Онколог рассказал о профилактике опухолей головного мозга

Онколог Серяков: сигареты и алкоголь повышают риск опухолей мозга на 30%
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опухоли головного мозга (ОГМ) без своевременного лечения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, инвалидности и смерти. О мерах профилактики таких новообразований 8 июня, во Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он отметил, что такие опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными. Последние отличаются тем, что быстрее растут и прорастают в ткани, дают метастазы и в целом имеют гораздо более неблагоприятный прогноз.

«Если говорить о профилактике таких опухолей, то она предполагает ведение здорового образа жизни. Это, в частности, умеренные физические нагрузки, достаточный отдых, отказ от вредных привычек (у тех, кто курит сигареты и злоупотребляет алкоголем, риск развития ОГМ увеличивается почти на 30%), употребление достаточного количества фруктов и овощей, сведение к минимуму стрессовых ситуаций», — рассказал Серяков.

Симптомами, свидетельствующими о ОГМ, по его словам, могут стать головные боли, рвота, несвязанная с приемом пищи, головокружение, судороги, эпилептические приступы, слабость или гипертонус мышц, снижение слуха, проблемы со зрением, слуховые и вкусовые галлюцинации.

«Кроме того, на фоне ОГМ возможны различные психические расстройства, агрессия, эйфория, беспричинная веселость или апатия. В добавок к этому, возможны зрительные галлюцинации, сильные расстройства памяти, нарушения внимания и проблемы с мышлением», — добавил Серяков.

Он отметил, что доброкачественные ОГМ небольших размеров и доступные для удаления имеют более благоприятный прогноз. Они растут медленнее, что увеличивает продолжительность жизни больных до 10 лет и более.

В случае со злокачественными ОГМ, по его словам, продолжительность жизни больных в среднем не превышает одного года. При этом у молодых пациентов шанс выжить обычно выше.

Дороже платины: в РФ разработали малотоксичное лекарство против рака
Как обновленный препарат с драгоценным металлом повысит качество жизни пациентов

13 марта Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023