Онколог рассказал о профилактике опухолей головного мозга

Опухоли головного мозга (ОГМ) без своевременного лечения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, инвалидности и смерти. О мерах профилактики таких новообразований 8 июня, во Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он отметил, что такие опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными. Последние отличаются тем, что быстрее растут и прорастают в ткани, дают метастазы и в целом имеют гораздо более неблагоприятный прогноз.

«Если говорить о профилактике таких опухолей, то она предполагает ведение здорового образа жизни. Это, в частности, умеренные физические нагрузки, достаточный отдых, отказ от вредных привычек (у тех, кто курит сигареты и злоупотребляет алкоголем, риск развития ОГМ увеличивается почти на 30%), употребление достаточного количества фруктов и овощей, сведение к минимуму стрессовых ситуаций», — рассказал Серяков.

Симптомами, свидетельствующими о ОГМ, по его словам, могут стать головные боли, рвота, несвязанная с приемом пищи, головокружение, судороги, эпилептические приступы, слабость или гипертонус мышц, снижение слуха, проблемы со зрением, слуховые и вкусовые галлюцинации.

«Кроме того, на фоне ОГМ возможны различные психические расстройства, агрессия, эйфория, беспричинная веселость или апатия. В добавок к этому, возможны зрительные галлюцинации, сильные расстройства памяти, нарушения внимания и проблемы с мышлением», — добавил Серяков.

Он отметил, что доброкачественные ОГМ небольших размеров и доступные для удаления имеют более благоприятный прогноз. Они растут медленнее, что увеличивает продолжительность жизни больных до 10 лет и более.

В случае со злокачественными ОГМ, по его словам, продолжительность жизни больных в среднем не превышает одного года. При этом у молодых пациентов шанс выжить обычно выше.

13 марта Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.