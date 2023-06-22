Нано попробовать: лечить рак легких помогут аэрозоли

Российские ученые разработали инновационный способ лечения рака легких. Они предложили доставлять действующее вещество к пораженной области в виде аэрозоля из частиц, размер которых не превышает 100 нанометров. Эксперименты на лабораторных животных подтвердили перспективность методики. Эксперты считают, что разработать и тиражировать оборудование для практической реализации метода — не сложная задача для отечественной промышленности. В перспективе такие приборы можно будет установить в каждой специализированной больнице .

На порядок меньше

Коллектив ученых из нескольких ведущих российских научно-исследовательских организаций опубликовал результаты работ по изучению методики лечения рака легких путем введения действующего вещества в виде аэрозоля с частицами размером около 100 нанометров . При такой терапии за счет адресного воздействия потребуются гораздо более низкие дозы препарата . Это снизит негативные побочные эффекты на организм пациентов и улучшит качество их жизни.

Научный коллектив представлен специалистами подведомственного Министерству образования и науки Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (город Пущино), Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, Сколковского института науки и технологий и еще ряда российских научно-исследовательских учреждений. Работа ученых опубликована в майском номере одного из ведущих международных медицинских журналов.

— Аэрозольная форма для доставки лекарства применяется очень широко. Например, ингаляторы в аптеке. Но в них размер частиц составляет несколько микрон, а у нас на порядок меньше , —­­ объяснил «Известиям» один из разработчиков методики, старший научный сотрудник Лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН Игорь Канев.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Josefiel Rivera

Облако частиц

Для своей работы ученые использовали научное оборудование, разработанное в институте в Пущино.

— Раствор лекарства помещают в капилляр, к которому подают высокое напряжение. Под действием электрического поля вылетают капли жидкости, которые, высыхая и отталкиваясь друг от друга, становятся всё меньше. В итоге получается наноаэрозоль , — рассказал принцип действия генератора аэрозоля Игорь Канев.

В настоящий момент существует несколько прототипов установки для проведения испытаний на лабораторных животных. Использовать оборудование сможет человек без специального технического образования .

— Исследования показали, что частицы такого размера при вдыхании достигают глубоких отделов легких и оседают в альвеолах (часть дыхательной системы, которая отвечает за поступление молекул кислорода в кровоток. — «Известия»). А оттуда попадают в кровь. При этом частицы аэрозоля обладают слабым электрическим зарядом, что в два раза повышает скорость их оседания в легких по сравнению с нейтральными частицами , — пояснил Игорь Канев.

Фото: из личного архива Игоря Канева

Специалист отметил, что ученые в Пущино запатентовали способ, с помощью которого можно регулировать заряд частиц. Это позволит выбирать оптимальный режим доставки лекарственного средства к пациенту .

В финальном виде система будет представлять из себя специальную маску для нижней части лица, к которой по трубочкам будут подавать аэрозоль, нагнетаемый портативным прибором . Также возможны и другие технические решения, считает ученый.

Без побочных эффектов

В качестве действующего вещества исследователи применяли блеомицин, который в клинической практике часто используется как противоопухолевое средство . При этом препарат имеет сильные побочные эффекты.

— Блеомициновая терапия может спровоцировать фиброз легких. При этом заболевании внутренняя поверхность легких покрывается рубцами, что вызывает одышку, кашель и затрудненное дыхание , — пояснил Игорь Канев.

По словам специалиста, при использовании наноаэрозольной формы достаточно в 100 раз меньшей концентрации лекарства в крови по сравнению с внутрибрюшинным введением . При этом достигается сравнимый терапевтический эффект. Это позволяет значительно уменьшить дозировку лекарства, что снижает риск негативных последствий .

Фото: из личного архива Игоря Канева Прибор № 2 для группы блеомицина

— Длительное вдыхание наночастиц подавляет рост привитых опухолей и метастазов. Анализ тканей легких и внутренних органов животных, получавших аэрозольное лечение, показал отсутствие признаков фиброза, характерных для традиционного способа введения и дозировки препарата , — отметил Игорь Канев.

При изучении действия аэрозоля на лабораторных мышах с привитыми опухолями, добавил специалист, наблюдалось снижение роста опухолей на 82% и на 26% увеличилась продолжительность жизни животных по сравнению с контрольной группой, не получавшей лечение .

Необходимые компетенции

Ученые отмечают, что для достижения значимых результатов при лечении рака легких с помощью наноаэрозоля пациентам нужно проводить длительные ингаляционные процедуры .

— Во время экспериментов с животными было отмечено, что при вдыхании аэрозоля уровень блеомицина в крови достигал равновесного значения и оставался постоянным в течение всего сеанса терапии (пять часов ежедневно), в то время как при внутрибрюшинном введении наблюдался единичный пик высокой концентрации, который довольно быстро снижался со временем , — поведал Игорь Канев.

В целом результаты экспериментов показали, что аэрозольная доставка препаратов путем длительного вдыхания наночастиц — это перспективный способ терапии онкологических заболеваний легких .

— Зачастую ингаляция — это единственно возможный способ введения лекарства. Например, в случае с веществами, которые в принципе трудно усвоить через желудочно-кишечный тракт , — отметил заместитель директора по научной работе Института химической кинетики и горения имени В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Валиулин.

Фото: из личного архива Игоря Канева Прибор № 1 для ингаляции контрольных мышей

Эксперт добавил, что наноаэрозольная форма подходит для широкого круга лекарственных средств. Например, антибиотиков, противовирусных, противовоспалительных и понижающих артериальное давление препаратов .

При этом тиражировать оборудование для изготовления наноаэрозоля в больницах и стационарах не сложно . У отечественной промышленности есть все необходимые компетенции.

— Идея введения лекарственных препаратов через дыхательную систему человека не нова. Поэтому наноаэрозольный способ доставки противоопухолевых препаратов для лечения рака легкого ­— логичный путь усовершенствования уже известных методов , — объяснил заведующий кафедры пульмонологии Факультета дополнительного образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Андрей Белевский.

По мнению специалиста, легкие — это орган, который имеет разветвленную систему сосудов, что делает его привлекательным для использования в виде входных ворот для различных активных веществ .