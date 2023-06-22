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Нано попробовать: лечить рак легких помогут аэрозоли

Почему такая форма введения лекарства более эффективна по сравнению с другими
Фото: Getty Images
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Российские ученые разработали инновационный способ лечения рака легких. Они предложили доставлять действующее вещество к пораженной области в виде аэрозоля из частиц, размер которых не превышает 100 нанометров. Эксперименты на лабораторных животных подтвердили перспективность методики. Эксперты считают, что разработать и тиражировать оборудование для практической реализации метода — не сложная задача для отечественной промышленности. В перспективе такие приборы можно будет установить в каждой специализированной больнице.

На порядок меньше

Коллектив ученых из нескольких ведущих российских научно-исследовательских организаций опубликовал результаты работ по изучению методики лечения рака легких путем введения действующего вещества в виде аэрозоля с частицами размером около 100 нанометров. При такой терапии за счет адресного воздействия потребуются гораздо более низкие дозы препарата. Это снизит негативные побочные эффекты на организм пациентов и улучшит качество их жизни.

Научный коллектив представлен специалистами подведомственного Министерству образования и науки Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (город Пущино), Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, Сколковского института науки и технологий и еще ряда российских научно-исследовательских учреждений. Работа ученых опубликована в майском номере одного из ведущих международных медицинских журналов.

Аэрозольная форма для доставки лекарства применяется очень широко. Например, ингаляторы в аптеке. Но в них размер частиц составляет несколько микрон, а у нас на порядок меньше, —­­ объяснил «Известиям» один из разработчиков методики, старший научный сотрудник Лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН Игорь Канев.

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Josefiel Rivera

Облако частиц

Для своей работы ученые использовали научное оборудование, разработанное в институте в Пущино.

Раствор лекарства помещают в капилляр, к которому подают высокое напряжение. Под действием электрического поля вылетают капли жидкости, которые, высыхая и отталкиваясь друг от друга, становятся всё меньше. В итоге получается наноаэрозоль, — рассказал принцип действия генератора аэрозоля Игорь Канев.

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В настоящий момент существует несколько прототипов установки для проведения испытаний на лабораторных животных. Использовать оборудование сможет человек без специального технического образования.

Исследования показали, что частицы такого размера при вдыхании достигают глубоких отделов легких и оседают в альвеолах (часть дыхательной системы, которая отвечает за поступление молекул кислорода в кровоток. — «Известия»). А оттуда попадают в кровь. При этом частицы аэрозоля обладают слабым электрическим зарядом, что в два раза повышает скорость их оседания в легких по сравнению с нейтральными частицами, — пояснил Игорь Канев.

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Фото: из личного архива Игоря Канева

Специалист отметил, что ученые в Пущино запатентовали способ, с помощью которого можно регулировать заряд частиц. Это позволит выбирать оптимальный режим доставки лекарственного средства к пациенту.

В финальном виде система будет представлять из себя специальную маску для нижней части лица, к которой по трубочкам будут подавать аэрозоль, нагнетаемый портативным прибором. Также возможны и другие технические решения, считает ученый.

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Без побочных эффектов

В качестве действующего вещества исследователи применяли блеомицин, который в клинической практике часто используется как противоопухолевое средство. При этом препарат имеет сильные побочные эффекты.

Блеомициновая терапия может спровоцировать фиброз легких. При этом заболевании внутренняя поверхность легких покрывается рубцами, что вызывает одышку, кашель и затрудненное дыхание, — пояснил Игорь Канев.

По словам специалиста, при использовании наноаэрозольной формы достаточно в 100 раз меньшей концентрации лекарства в крови по сравнению с внутрибрюшинным введением. При этом достигается сравнимый терапевтический эффект. Это позволяет значительно уменьшить дозировку лекарства, что снижает риск негативных последствий.

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Фото: из личного архива Игоря Канева
Прибор № 2 для группы блеомицина

Длительное вдыхание наночастиц подавляет рост привитых опухолей и метастазов. Анализ тканей легких и внутренних органов животных, получавших аэрозольное лечение, показал отсутствие признаков фиброза, характерных для традиционного способа введения и дозировки препарата, — отметил Игорь Канев.

При изучении действия аэрозоля на лабораторных мышах с привитыми опухолями, добавил специалист, наблюдалось снижение роста опухолей на 82% и на 26% увеличилась продолжительность жизни животных по сравнению с контрольной группой, не получавшей лечение.

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Необходимые компетенции

Ученые отмечают, что для достижения значимых результатов при лечении рака легких с помощью наноаэрозоля пациентам нужно проводить длительные ингаляционные процедуры.

Во время экспериментов с животными было отмечено, что при вдыхании аэрозоля уровень блеомицина в крови достигал равновесного значения и оставался постоянным в течение всего сеанса терапии (пять часов ежедневно), в то время как при внутрибрюшинном введении наблюдался единичный пик высокой концентрации, который довольно быстро снижался со временем, — поведал Игорь Канев.

В целом результаты экспериментов показали, что аэрозольная доставка препаратов путем длительного вдыхания наночастиц — это перспективный способ терапии онкологических заболеваний легких.

Зачастую ингаляция — это единственно возможный способ введения лекарства. Например, в случае с веществами, которые в принципе трудно усвоить через желудочно-кишечный тракт, — отметил заместитель директора по научной работе Института химической кинетики и горения имени В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Валиулин.

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Фото: из личного архива Игоря Канева
Прибор № 1 для ингаляции контрольных мышей

Эксперт добавил, что наноаэрозольная форма подходит для широкого круга лекарственных средств. Например, антибиотиков, противовирусных, противовоспалительных и понижающих артериальное давление препаратов.

При этом тиражировать оборудование для изготовления наноаэрозоля в больницах и стационарах не сложно. У отечественной промышленности есть все необходимые компетенции.

Идея введения лекарственных препаратов через дыхательную систему человека не нова. Поэтому наноаэрозольный способ доставки противоопухолевых препаратов для лечения рака легкого ­— логичный путь усовершенствования уже известных методов, — объяснил заведующий кафедры пульмонологии Факультета дополнительного образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Андрей Белевский.

По мнению специалиста, легкие — это орган, который имеет разветвленную систему сосудов, что делает его привлекательным для использования в виде входных ворот для различных активных веществ.

В дальнейшем российские ученые планируют расширить спектр применений наноаэрозолей в биотехнологии и медицине. Их работа поддержана мегагрантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамах нацпроекта «Наука и университеты». Эта программа реализуется для поддержки научных исследований в российских вузах и научно-исследовательских институтов под руководством ведущих мировых ученых.

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