Онколог назвал способ не пропустить самый смертельный вид рака

Врач-онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Егор Печерица рассказал, что рак легкого принято считать самым опасным видом онкологических заболеваний.

Как объяснил врач в беседе с 74.ru во вторник, 13 июня, именно в легких сложнее всего своевременно выявить опухоль.

По словам врача, во многих случаях его выявляют слишком поздно, поскольку в дыхательных путях отсутствуют нервные окончания, потому они редко беспокоят болезненными симптомами, отмечает телеканал «360».

Клинические проявления недуга наступают, когда опухоль увеличивается до существенных замеров и доходит до ближайших органов. Если образование прорастает в бронх, пациента начинают беспокоить одышка и кашель, пишет Pravda.Ru.

Для того чтобы вовремя выявить заболевание, врач призвал раз в год проходить профилактический осмотр у врача, особенно если человек резко похудел, у него появились трудности с дыханием и кашель, пишет «Федеральное агентство новостей». Врач подчеркнул, что чем раньше обнаружат страшный недуг, тем больше шансов справиться с ним.

7 июня онколог Александр Серяков заявил, что сигареты и алкоголь повышают риск опухолей мозга на 30%. Для профилактики таких опухолей необходимо ведение здорового образа жизни.

15 мая врач Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди наиболее подвержены развитию рака. По ее словам, иммунитет с возрастом дает сбои, потому после 50 лет медосмотры следует проходить регулярно. На втором месте по риску развития рака идут курильщики, вероятность развития рака легких у которых в семь раз выше, чем у некурящих, пишет НСН.

2 мая врач-онколог Станислав Борзяница в беседе с «Ридусом» перечислил самые распространенные осложнения после лечения рака. По его словам, они будут зависеть от того, какая терапия проводилась. В частности, после лучевой терапии самыми частыми проблемами будут общая усталость и местное раздражение органа, на который было направлено воздействие. Как правило, усталость проходит по завершении лечения.

В декабре прошлого года врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал RT, что отказ от курения, пережаренной и жирной пищи, фастфуда и малоподвижного образа жизни способствует снижению риска возникновения раковых заболеваний. Кроме того, он призвал не загорать «под палящим солнцем» и использовать солнцезащитные кремы. Также он призвал не увлекаться солярием, потому что «искусственное солнце еще опаснее как фактор повышения риска развития меланомы», отмечает телеканал «Звезда».

Ранее заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил, что не пропустить рак поможет только своевременное обследование. По его словам, «у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен», пишет сайт kp.ru.