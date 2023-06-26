В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом

Россия, вероятно, была осведомлена об участии ряда стран БРИКС в переговорах по Украине в Копенгагене. Об этом 26 июня «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Таким образом он прокомментировал информацию офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Копенгагене 24 июня состоялись встречи советников по вопросам национальной безопасности и «политических директоров» Украины, стран Группы семи и глобального Юга, во время которой обсуждался мирный план украинского лидера.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что во встрече приняли участие представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

«Очевидно, что цели у всех участников такого рода встреч носят различный характер. У запада, у Украины и у представителей, так скажем, большинства человечества, которое в данном случае представляют все государства БРИКС. Запад пытается затягивать этот конфликт и поэтому, инициируя подобного рода форматы, лишь способствует сталкиванию лбами тех, у кого диаметрально противоположные взгляды и представления. Эффективность такого рода встреч — большой вопрос именно в силу совершенно разных и предпосылок, и совершенно разных ожиданий участников», — сказал политолог.

Если информация о том, что страны БРИКС участвовали в данной встрече правдива, то, как предположил Коньков, Россия могла быть предупреждена.

«Я не исключаю, что российская сторона была уведомлена по определенным каналам о такого рода встрече. Если это так, то в общем-то никаких в этом плане проблем с нашей стороны быть не должно», — сказал он.

Собеседник «Известий» отметил, что в любом случае проведение различных встреч для разрешения ситуации вокруг Украины можно приветствовать.

«Для обмена информацией, для обмена мнениями, для попыток услышать альтернативные взгляды и подходы к ситуации, конечно, можно приветствовать пожелания отдельных участник международного сообщества вовлекаться в поиск наиболее приемлемых формул выхода из сложившегося кризиса», — заключил Коньков.

20 июня политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что мирные инициативы третьих стран по украинскому конфликту включают в себя гарантии для Киева, но все забывают о гарантиях для Москвы. Он указал на то, что мир призывает Россию остановить спецоперацию. Однако кто даст гарантии того, что, подпиши Москва мирное соглашение, его не постигнет участь Минских соглашений, задался вопросом политолог.

19 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Зеленского с африканской делегацией по поводу их мирной инициативы прошли жестко. По словам министра, Зеленский якобы смог переубедить глав африканских стран по некоторым позициям. Кроме того, Кулеба отметил, что Киев «ни на миллиметр не отступит» от своих интересов.

Встреча украинского лидера с африканской делегацией состоялась 16 июня.

На следующий день прошли переговоры президента ЮАР Сирила Рамафосы и российского лидера Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.