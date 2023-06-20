Кулеба назвал жесткими переговоры Зеленского с африканской делегацией

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с африканской делегацией по поводу их мирной инициативы прошли жестко. Об этом 19 июня в эфире украинского телемарафона заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент Владимир Зеленский четко расставил все точки над i», — сказал он.

По словам министра, Зеленский якобы смог переубедить глав африканских стран по некоторым позициям. Кроме того, Кулеба отметил, что Киев «ни на миллиметр не отступит» от своих интересов.

Встреча украинского лидера с африканской делегацией состоялась 16 июня. Перед этим сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину. Глава службы охраны президента генерал Уолли Руд обвинил польские власти в «саботаже» и «расизме».

17 июня состоялись переговоры Рамафосы и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы.