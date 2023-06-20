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Кулеба назвал жесткими переговоры Зеленского с африканской делегацией

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с африканской делегацией по поводу их мирной инициативы прошли жестко. Об этом 19 июня в эфире украинского телемарафона заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент Владимир Зеленский четко расставил все точки над i», — сказал он.

По словам министра, Зеленский якобы смог переубедить глав африканских стран по некоторым позициям. Кроме того, Кулеба отметил, что Киев «ни на миллиметр не отступит» от своих интересов.

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Встреча украинского лидера с африканской делегацией состоялась 16 июня. Перед этим сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прилетевших с ним журналистов заблокировали в самолете после их прибытия в Польшу для дальнейшего следования на Украину. Глава службы охраны президента генерал Уолли Руд обвинил польские власти в «саботаже» и «расизме».

17 июня состоялись переговоры Рамафосы и президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы.

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