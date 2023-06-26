Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут) ушли в глухую оборону и не ведут наступательных действий, лишившись снабжения. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал разведчик южной группировки ВС РФ.

«У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов», — цитирует разведчика «РИА Новости».

Про его словам, сейчас российские военные полностью контролируют дорогу, по которой идет снабжение группировки ВСУ.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие вскрыли выдвижение трех штурмовых групп ВСУ севернее Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассеяли их огнем из минометов.

Также Астафьев рассказал, что российские военные поразили скопление пехоты ВСУ из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в районе Артемовска.

Накануне генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.