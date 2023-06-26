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ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ из «Солнцепека» в районе Артемовска

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 26 июня, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки», — рассказал он.

По словам офицера, армейская авиация «Южной» группировки поразила живую силу противника около Раздоловки и Богдановки. Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по ВСУ в районе Константиновки. В результате удара противник понес потери в живой силе и технике.

Аставьев отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Юг» уничтожила три самоходных артиллерийских установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» ВСУ в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке. Также ВС РФ уничтожили 152-мм гаубицу Д-20 в Новопокровском.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что артиллерийские расчеты уничтожили украинский БМП около Белой Горы, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и полевой пункт боепитания в Красногоровке. Офицер заключил, что был уничтожен склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) около Николаевки.

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Накануне генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день ранее начальник пресс-центра восточной группировки Олег Чехов рассказал, что в районе Новодонецкого на южнодонецком направлении войсками российской артиллерии были сокрушены броневики, пикап и военные ВСУ, а также при помощи авиации были уничтожены броневик и скопления живой силы в районе Нескучного.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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