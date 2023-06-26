Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев 26 июня сообщил, что российские военнослужащие вскрыли выдвижение трех штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассеяли их огнем из минометов.

«Подразделениями Южной группировки войск вскрыто выдвижение трех штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнем минометов наступающие силы врага были рассеяны», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка также были остановлены попытки штурма украинских боевиков.

Накануне начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные ликвидировали более 50 боевиков и семь боевых бронированных машин ВСУ на участке южнодонецкого направления.

23 июня украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при попытке нового штурма к югу от города Орехова.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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