В Подмосковье отменили связанные с режимом КТО ограничения

В Московской области отменяются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции (КТО). Это следует из документа, опубликованного в понедельник, 26 июня.

«Постановляю: 1. Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области от 24.06.2023 No 153-MT проведением на "О введении отдельных ограничений, связанных территории Московской области контртеррористической операции», — говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

О снятии всех дополнительных ограничений ранее в этот день также объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также сообщил, что выпускной для школьников пройдет 1 июля. В заключение он поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание.

Режим КТО был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областей 24 июня на фоне попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер».

На данных территориях, а также в ряде других регионов были отменены массовые мероприятия, при этом передвижения граждан ограничены не были. Кроме того, в Москве 26 июня было объявлено нерабочим днем.

Президент России Владимир Путин 24 июня выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В этот же день президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК «Вагнер». Стороны договорились не допускать развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.