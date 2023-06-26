Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 86 рублей с марта 2022 года

На открытии валютных торгов на Московской бирже в понедельник, 26 июня, курс доллара впервые превысил 86 рублей с 30 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже также поднялся — более 94 рублей впервые с 25 апреля, а курс юаня стал свыше 12 рублей впервые с 7 апреля.

Ранее в этот день аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал, что в начале недели доллар может зафиксироваться в диапазоне 84–87 рублей. Он отметил, что усиление волатильности стало неизбежным. Однако динамика связана больше с эмоциональными факторами.

24 июня вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил «Известиям» 24 июня, что сейчас снимать в больших объемах наличные деньги не имеет смысла. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что многие российские банки резко подняли курсы валют на фоне происходящего в России.