Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неуместную деятельность по продаже государственной земли в разгар геополитического кризиса.

«К сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами. <…> За что умирают украинцы из рабочего класса?» — написал ирландский политик в своем Twitter.

По словам Уоллеса, на сегодняшний день более 3 млн га сельскохозяйственных угодий Украины принадлежат западным компаниям.

Ранее, 4 июня, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в стране растет число недовольных «авторитарным» правлением Зеленского, некомпетентностью властей.

До этого, 7 мая, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Марат Баширов отметил, что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине о доверии населения главе государства, не соответствуют действительности.

По его словам, народ ненавидит Зеленского. Узнать об этом из открытых источников можно только в случае появления на Украине свободных СМИ.

Вместе с тем 11 апреля Соскин уже указывал на провальную внутреннюю политику Зеленского. По его словам, украинский президент будет вынужден уйти в отставку, если не сменит свой курс.