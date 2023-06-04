Экс-советник Кучмы Соскин заявил о «внутреннем фронте» на Украине против Зеленского
На Украине растет число недовольных правлением президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Против Зеленского выстраивается внутренний фронт, поскольку он уже всем надоел», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, жители Украины недовольны авторитарностью президента, а также некомпетентностью правительства страны. Как считает сам Соскин, Зеленский, «нарушив Конституцию Украины, превратился в военного диктатора-правителя».
Также политолог предположил, что Зеленский может вступить в противостояние с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе за власть в стране.
Ранее, 7 мая, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Марат Баширов отметил, что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине о доверии населения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, не соответствуют действительности.
По его словам, народ ненавидит Зеленского. Узнать об этом из открытых источников можно только в случае появления на Украине свободных СМИ.
Вместе с тем 11 апреля Соскин уже указывал на провальную внутреннюю политику Зеленского. По его словам, украинский президент будет вынужден уйти в отставку, если не сменит свой курс.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.