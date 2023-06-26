Представитель РФ в ВМФ объяснил поиск альтернативы доллару в мире

Соединенные Штаты Америки сами создали ситуацию, когда мир вынужден начать поиск альтернативных вариантов американскому доллару. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это всё происходит», — сообщил он в интервью «РИА Новости».

Страны всё больше стали использовать другие национальные валюты, в первую очередь речь идет о китайском юане, сказал Можин, отметив, что Иран, Бразилия и Саудовская Аравия уже ведут внешнюю торговлю в этой валюте не только с Китаем, но и с другими странами.

Директор подчеркнул обеспокоенность американских граждан судьбой доллара на фоне стремительного начала по отказу от этой валюты многими странами. Эксперт добавил, что это небыстрый процесс, однако он уже начался.

По мнению Можина, именно отсутствие других альтернатив увеличило роль доллара на международном рынке в качестве резервной валюты и главного средства платежа и накоплений.

«Конечно, это не единственный фактор. Американская военная мощь тоже имеет значение, защищает валюту. Размеры американской экономики, финансового сектора тоже являются факторами, но всё-таки главное — это просто отсутствие альтернатив», — сказал исполнительный директор от России в МВФ.

Он отметил, что доллар, наряду с другими средствами платежей, являлся национальной валютой, выпускающейся для интереса нации и «экономических и финансовых обязательств одной страны», а потому было неправильно давать доллару так сильно монополизироваться в мире.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что юань впервые обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая, который стал рассчитываться с собственными торговыми партнерами в юанях чаще, чем в долларах и евро. По информации экспертов, таким образом китайское правительство хочет снизить уязвимость перед возможными ограничениями со стороны западных стран.

Уже более 80% мировых торговых операций проводятся между Москвой и Пекином в рублях и юанях, а США «подрывают свое могущество» в области мировых финансов, пытаясь угнаться за мимолетными политическими целями, заявил ранее президент России Владимир Путин.

Ранее, 14 июня, заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников привел прогноз «Известиям», что в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд.

По оценке кредитной организации, в 2023 году доля евро и доллара в розничном портфеле привлеченных средств у банков снизится до 7%. В то же время доля рублевых сбережений увеличится до 90% и достигнет 35,2 трлн, а юани составят четверть валютного портфеля (88 млрд юаней, или около $12,5 млрд).

До этого, 23 мая, эксперты рассказали «Известиям», что в этом году возможен постепенный рост объема операций в юанях в банках РФ. Так, аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова объяснила, что в том числе количество операций в юанях будет расти по мере увеличения его использования во внешнеторговых расчетах российских компаний. В свою очередь, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уточнил, что интерес к валюте стимулируется желанием некоторых клиентов кредитных организаций диверсифицировать свои депозиты, также некоторые россияне используют китайскую валюту как средство трансграничных переводов, не подпадающее под ограничение.

16 марта сообщалось, что согласно исследованию «Финама» (есть у «Известий»), юань выдавил евро из тройки лидеров валют для сбережений россиян.