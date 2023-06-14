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В ВТБ спрогнозировали рост юаневых сбережений россиян в банках в два раза

ВТБ: в 2024 году юань займет до половины объема валютных сбережений россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней, привел прогноз «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников 14 июня в преддверии ПМЭФ-2023.

Тренд на дедолларизацию продолжится. По оценке кредитной организации, в 2023 году доля евро и доллара в розничном портфеле привлеченных средств у банков снизится до 7%. В то же время доля рублевых сбережений увеличится до 90% и достигнет 35,2 трлн, а юани составят четверть валютного портфеля (88 млрд юаней или около $12,5 млрд).

В банке считают, что при сохранении текущих темпов доля китайской валюты на рынке валютных сбережений увеличится до 45% в 2024 году, а по итогам 2025 года в ней будут храниться уже две трети валютных средств россиян.

Как подчеркнул Печатников, юань играет всё большую роль в развитии новой экономики России.

«Именно китайская валюта сегодня выступает главной альтернативой, по сути, «ушедшим» из страны доллару и евро и заставляет банки все активнее конкурировать за клиентов. К концу 2025 года объем сбережений россиян в юанях имеет все шансы вырасти вдвое, до 150 млрд единиц китайской валюты. Прочие «мягкие» валюты пока только ищут своего потребителя в России, выступая в качестве «нишевых» предложений», — отметил он.

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Ранее, 23 мая, эксперты рассказали «Известиям», что в этом году возможен постепенный рост объема операций в юанях в банках РФ. Так, аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова объяснила, что в том числе количество операций в юанях будет расти по мере увеличения его использования во внешнеторговых расчетах российских компаний. В свою очередь заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уточнил, что интерес к валюте стимулируется желанием некоторых клиентов кредитных организаций диверсифицировать свои депозиты, также некоторые россияне используют китайскую валюту как средство трансграничных переводов, не попадающее под ограничение.

16 марта сообщалось, что, согласно исследованию «Финама» (есть у «Известий»), юань выдавил евро из тройки лидеров валют для сбережений россиян.

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