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Эксперты спрогнозировали рост объема банковских операций в юанях в 2023 году

Эксперт Лопатин: в 2023-м можно ожидать постепенного роста объема банковских операций в юанях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2023 году возможен постепенный рост объема операций в юанях в банках РФ, рассказали «Известиям» эксперты 23 мая.

«Можно ожидать постепенного роста объема операций в юанях и прочих мягких валютах, однако маловероятно что он в ближайшее время будет значительным», — сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Он уточнил, что для вкладчика в РФ эти валюты пока непривычны, но интерес к ним стимулируется желанием некоторых клиентов диверсифицировать свои депозиты.

«Для банков же это вопрос не столько наращивания базы фондирования, сколько закрытия валютной позиции из-за наличия на балансе заметного объема активов, номинированных в твердых валютах. Драйвером роста может выступить увеличение объема торговли между Россией и Китаем в национальных валютах», — объяснил Лопатин.

Кроме того, эксперт рассказал, что существуют клиенты, которые используют китайскую валюту как средство трансграничных переводов, не попадающее под ограничение, в отличие от доллара и евро.

«Рост числа операций в юанях будет расти по мере увеличения его использования во внешнеторговых расчетах российских компаний, также при росте оборота для балансировки операций по кредитованию/расчетам в юанях, банкам необходимо фондирование в соответствующей валюте. Но в настоящее время наблюдаются сложности с привлечением финансирования в юанях на средний или долгий срок, стабильного источника привлечения юаней на долгий срок нет», — добавила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

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В чем выгоды и риски китайской валюты

Накануне глава Сбербанка Герман Греф сообщил корреспонденту «Синьхуа», что в 2023 году «Сбер» прогнозирует 10-кратный рост числа операций в юанях по сравнению с 2022-м.

16 марта сообщалось, что, согласно исследованию «Финама» (есть у «Известий»), юань выдавил евро из тройки лидеров валют для сбережений. В китайской наличности деньги держали 17% физлиц, а в европейской — 8%. Аналитик «Финама» Андрей Маслов тогда отмечал, что китайская валюта пользуется повышенным спросом среди инвесторов и финансовых компаний, так как может быть использована для диверсификации портфеля, а также в торговле — при параллельном импорте.

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