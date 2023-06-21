Юань впервые обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая

Китай стал рассчитываться с собственными торговыми партнерами в юанях чаще, чем в долларах и евро. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает RT со ссылкой на данные китайского Государственного валютного управления.

По информации экспертов, таким образом китайское правительство хочет снизить уязвимость перед возможными ограничениями со стороны западных стран. После блокировки США и Евросоюзом почти половины золотовалютных резервов России международное доверие к их финансовым системам серьезно пошатнулось, утверждают специалисты.

В связи с этим Россия, Китай и многие другие страны стали использовать в международной торговле свои валюты. Поэтому аналитики считают процесс дедолларизации неизбежным, хотя он и может занять не один десяток лет.

Китайская Народная Республика максимально уменьшила использование долларов и евро в своих трансграничных расчетах и в настоящее время примерно в половине случаев расплачивается юанями, следует из материалов Государственного валютного управления Китая.

«По данным ведомства, в мае 2023 года доля юаня в международных финансовых операциях Пекина достигла исторического максимума в 49,6%. При этом в долларах и евро азиатская республика проводила менее 47,9% трансакций, что стало самым низким уровнем за всё время наблюдений», — говорится в сообщении ГВУ КНР.

Отмечается, что китайский юань не имел популярности у властей страны при внешней торговле в 2010 году, отдавая первое место платежам в американской и европейской денежных единицах, на которые приходилось 86–90% товарооборота. Позднее эти цифры стали уменьшаться.

Пекин пользуется своей валютой и при закупках нефти на Ближнем Востоке, и в торговле с различными странами от Бразилии до России. Недавно Аргентина также объявила о планах оплачивать китайские товары юанями на постоянной основе. Всё это снижает уязвимость Китая перед финансовыми санкциями США, считает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

По данным официальной статистики, китайские власти начали незаметно отказываться от доллара и евро еще в 2018–2019 годах, когда Соединенные Штаты развязали с КНР холодную войну, обвинив Китай в нелегальном получении американских технологий и резко подняв пошлины на ввозимые в США китайские товары, в то время как Пекин стал вводить ответные меры.

«Были заморожены и, по сути, конфискованы российские ЗВР (золотовалютные резервы. — Ред.). Оказались заблокированы расчеты в долларах, евро и других так называемых резервных валютах, которые, как выяснилось, совершенно не являются таковыми... Доверие к таким расчетным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют — манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объеме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах», — отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов, добавив, что своими действиями Запад «обрубил сук», на котором строилась вся система международных расчетов.

В итоге, по его словам, в настоящее время Россия, Китай и другие государства начинают всё чаще проводить расчеты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных стран. Как подсчитали в Минэкономразвития, если в начале 2022-го на платежи в долларах и евро приходилось практически 90% российского товарооборота, то к концу года доля этих валют сократилась до 48%, и больше половины операций были проведены в рублях и юанях.

«Российские предприниматели активно используют юань и рубль в различных вариантах и комбинациях. В результате мы ожидаем, что к концу текущего года доля доллара и евро (в торговле России. — Ред.) сократится еще более существенно. В зависимости от разных сценариев это будет 10–15% всего товарооборота», — рассказал замглавы МЭР Владимир Ильичев, отметив повторяющуюся тенденцию и в этом году.

Уже более 80% мировых торговых операций проводятся между Москвой и Пекином в рублях и юанях, а США «подрывают свое могущество» в области мировых финансов, пытаясь угнаться за мимолетными политическими целями, заявил ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно оценке Международного валютного фонда, к началу 2023 года доля американской валюты в мировых ЗВР сократилась до 58,36%, что является минимальным уровнем за последние 27 лет. В евро на тот момент хранилось порядка 20,47% глобальных денежных запасов, а в юанях — лишь 2,69%. Такая же ситуация и с мировыми расчетами. По последним данным международной межбанковской системы SWIFT, в апреле этого года юань с долей 2,29% занимал пятое место в рейтинге самых используемых валют в мире и уступал только японской иене (3,51%), британскому фунту (6,58%), евро (31,74%) и американскому доллару (42,71%).

Юань — не свободно конвертируемая валюта, Пекин контролирует ее, поэтому расширение китайской национальной валюты затруднительно. Однако Народный банк Китая уже пообещал работать над повышением открытости и доступности валютного и финансового китайских рынков, отметила Беляева.

Оба эксперта, Елена Беляева и Антон Силуанов, считают, что изменение доминирования одной валюты над другой проходят медленно и могут длиться десятилетиями.

Котировка мировых цен на многие товары, в том числе на нефть, проходит в американской валюте, поэтому полной потери долларом резервного статуса пока что не будет даже при сегодняшней политике США, однако глобальная дедолларизация неизбежна, добавил Силуанов.

«К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надежные расчетные единицы уже начался. Понятно, что это тоже небыстрый процесс. Говорить, что завтра доллар будет никому не нужен, конечно, нельзя. Однако другие валюты сейчас расчищают это поле и занимают всё больше места», — подчеркнул глава Минфина.

Ранее, 14 июня, заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников привел прогноз «Известиям», что в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд.

По оценке кредитной организации, в 2023 году доля евро и доллара в розничном портфеле привлеченных средств у банков снизится до 7%. В то же время доля рублевых сбережений увеличится до 90% и достигнет 35,2 трлн, а юани составят четверть валютного портфеля (88 млрд юаней, или около $12,5 млрд).

До этого, 23 мая, эксперты рассказали «Известиям», что в этом году возможен постепенный рост объема операций в юанях в банках РФ. Так, аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова объяснила, что в том числе количество операций в юанях будет расти по мере увеличения его использования во внешнеторговых расчетах российских компаний. В свою очередь, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уточнил, что интерес к валюте стимулируется желанием некоторых клиентов кредитных организаций диверсифицировать свои депозиты, также некоторые россияне используют китайскую валюту как средство трансграничных переводов, не попадающее под ограничение.

16 марта сообщалось, что, согласно исследованию «Финама» (есть у «Известий»), юань выдавил евро из тройки лидеров валют для сбережений россиян.