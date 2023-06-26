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Происшествия
При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли женщина и ребенок

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Королеве

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Фото: МЧС России
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Пожар в подмосковном Королеве полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Работу по тушению огня завершились в 23:41.

Также была подтверждена информация о двух погибших — жителе дома, в котором началось возгорание, и участнике команды пожарных.

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О пожаре в Королеве стало известно в воскресенье, 25 июня. Предварительно, очаг возгорания располагался на 13-м этаже. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы.

Позднее источник «Известий» сообщил о двух погибших. В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС добавили, что есть пострадавшие. Также из горящего здания было эвакуировано 10 человек.

В распоряжении «Известий» появились кадры из Королева, на которых запечатлен момент гибели человека, попавшего в огненную ловушку.

В связи с гибелью людей при пожаре было возбуждено уголовное дело. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует прокуратура Московской области. Правоохранители рассматривают версию о поджоге. Для выяснения точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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