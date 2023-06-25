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Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре в Королеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью двух людей в результате пожара в Королеве. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«На козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в городе Королеве обнаружены тела двух мужчин с травами, характерными при падении с большой высоты», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Установление всех обстоятельств случившегося контролирует региональная прокуратура. Правоохранители рассматривают версию о поджоге. Для выяснения точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что при возгорании в подмосковном Королеве погибли минимум двое: местный житель и пожарный. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что есть пострадавшие. Также было эвакуировано 10 человек.

Пожар вспыхнул в квартире многоэтажного дома вечером 25 июня.

Момент падения человека с балкона попал на видео. По информации «Известий», человек пытался спуститься этажом ниже, для этого он повис на руках, держась за горящий балкон. Однако он сорвался вниз и разбился насмерть.

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