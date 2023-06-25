Появились кадры падения человека из окна при пожаре в Королеве

В распоряжении «Известий» 25 июня появились кадры пожара в Королеве. На них запечатлен момент гибели человека, который попал в огненную ловушку.

Отмечается, что человек пытался спуститься этажом ниже, для этого он повис на руках, держась за горящий балкон. Однако он сорвался вниз и разбился насмерть.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Московской области сообщило о пожаре в Королеве. Предварительно, очаг возгорания находился на 13-м этаже. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы.

Позднее источник «Известий» сообщил о двух погибших. По предварительным данным, скончались житель вспыхнувшей многоэтажки и пожарный. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что есть пострадавшие. Также к настоящему моменту эвакуировано 10 человек.