Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще пяти областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще пяти областях Украины. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили официальные ресурсы оповещения населения.

Сирены прозвучали в Киеве и Киевской области, а также ряде других областей — в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской. Другие подробности на данный момент не приводятся.

Ранее в этот же день сообщалось, что взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях.

Днем ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что взрывы прогремели в Одессе. Также в Одесской области, как и на большей части территории Украины, была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сработали системы противовоздушной обороны.

Служащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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