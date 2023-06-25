Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом 25 июня сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях.

Минобороны РФ не комментировало информацию о взрывах.

Днем ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что взрывы прогремели в Одессе. Также в Одесской области, как и на большей части территории Украины, была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же стало известно, что взрывы были слышны в Киеве, Кременчуге (Полтавская область), а также в Харьковской области Украины. Отмечается, что в столице работают системы ПВО.

Служащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.