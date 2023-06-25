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Причиной пожара в жилом доме в Королеве мог стать поджог

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Фото: Соцсети
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Причиной возгорания в жилом доме в Королеве по предварительной версии мог стать поджог. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил «Известиям» источник в экстренных службах.

Он отметил, что для установления точной причины пожара необходимо провести пожарно-техническую экспертизу.

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав жильцов и установление всех обстоятельств происшествия. Кроме того, стало известно, что на месте ЧП работает заместитель прокурора города Королева Андрей Нехорошев.

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Ранее в этот день стало известно о возгорании в жилом доме в городском округе Королев. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Также сообщалось, что жертвами пожара в Королеве стали, по меньшей мере, два человека. По предварительным данным, погибли житель вспыхнувшей многоэтажки и пожарный.

В тот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с пожара в Королеве. На них запечатлен момент гибели человека, который попал в огненную ловушку.

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