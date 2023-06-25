Стало известно о двух погибших при пожаре в Королеве

Жертвами пожара в подмосковном городе Королеве стали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 25 июня.

По предварительным данным, погибли житель вспыхнувшей многоэтажки и пожарный.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что есть пострадавшие. Также к настоящему моменту эвакуировано 10 человек.

Ранее в этот день стало известно о возгорании в жилом доме в городском округе Королев. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.