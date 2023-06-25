В многоэтажном доме в подмосковном Королеве вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в подмосковном городе Королеве вечером в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области. Соответствующие кадры в социальных сетях распространили очевидцы случившегося.

«В 21:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Королев, улица Пионерская, дом 13, корпус 3», — говорится в пресс-релизе МЧС по региону.

Предварительно, очаг возгорания находился на 13-м этаже. На месте происшествия сейчас работают спецслужбы. Информации о пострадавших нет, причина и обстоятельства ЧП пока устанавливаются.

Ранее в этот день в главном управлении МЧС России по Республике Татарстан сообщили о спасении женщины и ее ребенка из 14-этажного дома, в одной из квартир которого произошел пожар из-за неисправного телевизора. Он случился 24 июня в квартире на третьем этаже.

25 жильцов дома вышли самостоятельно, но проживающей этажом выше семье из-за сильного задымления потребовалась помощь спасателей.