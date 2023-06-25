Опросы показали лидерство правящей партии «Новая демократия» на выборах в Греции

В Греции на выборах в парламент, проходящих в воскресенье, 25 июня, лидирует правящая партия «Новая демократия» (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.

«Победу «Новой демократии» на сегодняшних выборах показывают экзитполы, объявленные после закрытия избирательных участков», — передает греческая газета ProtoThema.

В частности, партия Мицотакиса набирает от 40 до 44%, сообщает издание.

При этом уточняется, что главная оппозиционная партия коалиция радикальных левых СИРИЗА экс-премьера Алексиса Ципраса набирает от 16,1 до 19,1%.

Ранее в этот день сообщалось, что в Греции началось голосование на парламентских выборах. В стране открылись 21 634 избирательных участка. За рубежом на 102 участках голосование прошло в субботу, 24 июня. В выборах участвуют 32 партии и коалиции. Отмечалось, что граждане Греции должны выбрать 300 депутатов однопалатного парламента на четыре года.

До этого, в мае, стало известно, что премьер-министр Греции, президент партии «Новая демократия» Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство, поскольку на досрочных парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства.

Президент страны Катерина Сакелларопулу в соответствии с Конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии. Однако политик отказался от предложения, заявив, что вернет мандат главе государства. По его словам, условий для формирования кабмина не было.

В январе Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству Греции во главе с Мицотакисом из-за скандала с прослушкой. Парламент страны отклонил вотум недоверия правительству.

Мицотакиса обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами в начале ноября 2022 года.