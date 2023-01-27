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Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса

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Фото: REUTERS/Louiza Vradi
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Парламент Греции 27 января отклонил вотум недоверия правительству во главе с Кириакосом Мицотакисом из-за скандала с прослушиванием чиновников и политиков.

В парламенте 300 мест, в голосовании приняли участие 299 депутатов.

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За недоверие правительству проголосовали 143 парламентария при необходимом для принятия решения 151 голосе.

Против были 156 депутатов из правящей партии «Новая демократия», пишет «Газета.Ru».

Накануне лидер греческой оппозиционной партии «Синаспизмос» Алексис Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству Греции из-за скандала с прослушкой.

Мицотакиса обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами в начале ноября 2022 года.

В частности, ради якобы национальной безопасности Мицотакис устроил слежку за экс-премьером Антонисом Самарасом, главой МИДа Никосом Дендиасом, министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом и его женой, министром туризма Василисом Кикилиасом и другими. Всего в списке более 30 человек.

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