Оппозиция Греции внесла вотум недоверия правительству из-за скандала с прослушкой

Лидер греческой оппозиционной партии «Синаспизмос» Алексис Ципрас поставил вопрос о вотуме недоверия правительству Греции из-за скандала с прослушиванием политиков и высокопоставленных чиновников. Об этом в среду, 25 января, сообщил портал ERT News.

«Алексис Ципрас представил вотум недоверия правительству, подчеркнув, что оно опасно для демократии и не должно оставаться на своем посту ни дня», — сообщается в статье.

По словам Ципраса, пребывание в правительстве страны тех, кто превратил национальную безопасность в поле для прослушки и шантажа, представляет опасность для демократии, безопасности страны, прав членов общества в целом.

Отмечается, что государственный министр Йоргос Герапетритис приветствовал вотум недоверия и потребовал немедленно начать обсуждение в парламенте.

Чтобы предложение против правительства в целом или против одного из его членов было принято, оно должно быть одобрено абсолютным большинством от общего числа из 151 депутата.

Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обвинили в прослушке, слежке и целой сети наблюдателей за политиками, бизнесменами и журналистами в начале ноября 2022 года. Как тогда отмечалось, сеть по сбору разведданных, направленная на манипулирование и шантаж, опутала всю страну.

Газета Documento сообщала, что под наблюдением премьер-министра были все: политические оппоненты, министры, помощники.

В частности, ради якобы национальной безопасности Мицотакис устроил слежку за экс-премьером Антонисом Самарасом, главой МИДа Никосом Дендиасом, министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом и его женой, министром туризма Василисом Кикилиасом и другими. Всего в списке порядка 33 человек.