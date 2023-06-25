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В Греции началось голосование на выборах в парламент страны

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Фото: REUTERS/Louiza Vradi
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Голосование на парламентских выборах в Греции началось в воскресенье утром, 25 июня, сообщает местное общественное телевидение ERT.

В стране открылись 21 634 избирательных участка. За рубежом на 102 участках голосование прошло в субботу, 24 июня. В выборах участвуют 32 партии и коалиции. Граждане Греции должны выбрать 300 депутатов однопалатного парламента на четыре года.

Голосование продолжится до семи вечера. Данные экзитполов объявят сразу после закрытия участков. Первая официальная информация ожидается в половине девятого вечера.

В списках избирателей 9,92 млн человек. Голосовать имеют право граждане, достигшие в год выборов 17 лет. Кроме того, уточняется, что для повышения явки власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов.

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Ранее, 22 мая, стало известно, что премьер-министр Греции, президент партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис отказался формировать коалиционное правительство, поскольку на досрочных парламентских выборах 21 мая ни одна партия не получила абсолютного большинства (151 место и более 300 — в местном парламенте). Президент страны Катерина Сакелларопулу в соответствии с Конституцией на встрече с Мицотакисом предложила ему сформировать правительство как лидеру первой партии. Однако политик отказался от предложения, заявив, что вернет мандат главе государства. По его словам, условий для формирования кабмина не было.

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