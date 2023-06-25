Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией

Глава минобороны Украины Алексей Резников, общаясь с телеканалом Fox News 25 июня, спрогнозировал значительные изменения в конфликте с российской стороной.

«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал министр.

Также Резников прокомментировал данные о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что речь идет о «подготовительной операции». Глава украинского МО дополнил, что у Киева имеется понимание того, что у армии России «очень крепкие линии обороны».

При этом Резников не уточнил, сколько еще продлится конфликт, дополняет «Газета.Ru».

28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что столкновение с Киевом рано или поздно всё равно произошло бы. Белорусский лидер уверен, что Москве удалось действовать на опережение событий.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин 27 мая заявил, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз (ЕС). Кроме того, по словам замминистра, Киеву надо признать новые территориальные реалии.

23 мая российский президент Владимир Путин заявил, что с помощью спецоперации РФ пытается закончить войну, которая развернута в отношении нее. Глава государства обратил внимание на то, что Россия переживает нелегкие времена, но для страны настал особый момент мощной консолидации, когда обостряются национальное чувство, желание укрепить во что бы то ни стало основы духовности и создать необходимые условия в сферах экономики, производства, воспитания молодых людей.

РФ с 24 февраля прошлого года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.