Месси оформил хет-трик в свое 36-летие

Аргентинский нападающий Лионель Месси в субботу, 24 июня, в прощальном матче своего экс-партнера по национальной сборной Макси Родригеса оформил хет-трик.

Игра состоялась на арене клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Месси выступил за аргентинскую команду, участниками которой стали как действующие, так и бывшие футболисты. Форвард выступил только в первом тайме, забив три года. После последнего мяча сборная Аргентины повела матч со счетом 4:2.

В субботу Месси исполнилось 36 лет.

Кроме того, футболист рассказал, что удовлетворен прошедшим сезоном, так как победа на чемпионате мира – 2022 в Катаре досталась национальной команде Аргентины. По словам Месси, он реализовал самую важную цель и отлично завершил свою карьеру, передает «Газета.Ru».

Накануне форвард также заявил, что за последние годы уровень его игры мог снизиться. Месси отметил, что ему уже 36 лет, это сказывается на уровне игры. По его мнению, он уже не тот игрок, каким был в футбольном клубе «Барселона» несколько лет назад.

Ранее, 8 июня, стало известно о том, что Месси подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его лишь после окончания первых двух сезонов.