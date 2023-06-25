Месси признал снижение уровня своей игры

Аргентинский нападающий Лионель Месси 24 июня заявил, что за последние годы уровень его игры мог снизиться.

Как отметил футболист, ему уже 36 лет, это сказывается на уровне игры. По словам Месси, он уже не тот игрок, каким был в футбольном клубе «Барселона» несколько лет назад.

Также он указал, что чемпионат мира (ЧМ), который проходил с 20 ноября по 18 декабря, отразился на всех турнирах.

«Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, некоторые получили травмы. То, что ЧМ прошел в середине сезона, сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды. Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Я не оправдываюсь, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом турнир повлиял на уровень игры в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов. Мы все вернулись другими, пускай по разным причинам», — заявил Месси в интервью beIN Sport.

Ранее, 8 июня, стало известно о том, что Месси подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его лишь после окончания первых двух сезонов. Если же игрок и клуб захотят продлить действие контракта до 2026 года, они должны будут договориться о продолжении сотрудничества.