Стали известны детали контракта Месси с «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его только после окончания первых двух сезонов. Об этом в четверг, 8 июня, сообщило издание Tyc Sports.

По информации источника издания, в контракте между аргентинцем и ФК «Интер Майами» есть пункт, согласно которому он сможет покинуть американскую команду в статусе свободного агента по окончании первых двух сезонов. Помимо этого, если игрок и клуб захотят продлить действие контракта до 2026 года, они должны будут договориться о продолжении сотрудничества.

Накануне испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что делал предложение о контракте семикратному обладателю «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси.

Ранее в этот день аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил свой переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Он объяснил это решение тем, что хочет «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня он проиграл 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

Позднее, 5 июня, журналист Тони Хуанмарти процитировал слова отца Месси, который утверждал, что футболист хочет вернуться в клуб «Барселона», за который он играл с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

До этого, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда на €1,2 млрд. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.