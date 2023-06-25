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Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля из-за объявления 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом 25 июня сообщается в Telegram-канале комплекса социального развития столицы.

Кроме того, 26 июня в детских садах будут открыты дежурные группы для тех, у чьих родителей нет возможности оставить детей дома.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял решение сделать 26 июня выходным днем на фоне введенного в некоторых регионах страны режима контртеррористической операции (КТО).

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В отдельных регионах по-прежнему переносят массовые мероприятия, а в столице под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

В минобразования Московской области также сообщили о переносе на неделю выпускных вечеров в школах Подмосковья.

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