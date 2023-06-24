Выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю

Проведение выпускных вечеров в школах Московской области перенесено на неделю. Об этом в субботу, 24 июня, заявили в минобразования региона.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот же день аналогичное решение было принято в Москве. В столичном департаменте образования заявили о переносе на 1 июля праздников в школах и общегородского выпускного в Парке Горького. Всероссийский школьный выпускной в Кремле отменен.

24 июня на территории Москвы и Подмосковья был введен режим контртеррористической операции. В столице под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Все массовые мероприятия также отменены в Воронежской, Липецкой областях и Ростове-на-Дону.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Накануне вечером ФСБ РФ возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, правоохранителям, сотрудникам спецслужб и военнослужащим. По словам главы государства, «непомерные амбиции и личные интересы привели к измене».

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предал Россию и ответит за это», — подчеркнул российский лидер.