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Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала призыв главы государства Владимира Путина к сплочению страны и напомнила, что Псков, переживший более 30 осад, пал только однажды и причиной стало предательство. Об этом министр написала 24 июня в Telegram-канале.

Любимова подчеркнула, что Путин призвал россиян сплотиться вокруг защиты от внутренних и внешних угроз. Она процитировала российского лидера, что должны быть отброшены «любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

Она провела аналогию современных событий с историческими, напомнив, что Псков, переживший более 120 военных конфликтов и 30 осад, враги смогли взять только один раз.

«Предатель открыл ворота Псковской крепости», — подчеркнула она.

Любимова также напомнила слова Александра Невского о том, что биться надо там, где стоишь.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Также в субботу спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Утром 24 июня Путин выступил с обращением на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Глава государства пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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