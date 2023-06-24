Военнослужащие 155-й бригады ТОФ записали обращение в поддержку Путина

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) записали видеообращение в поддержку президента России Владимира Путина. Видео опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале 24 июня.

«Владимир Владимирович, мы — 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты — обращаемся к вам со словами поддержки и понимания, что необходимо остановить эту смуту и раскол, который идет на руку нашим врагам», — заявили военные.

Они также пообещали президенту исполнить свой воинский долг и присягу. Как отметил губернатор Приморского края, пехотинцы сейчас находятся на передовой.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Глава государства пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов также поддержал президента России. Он обратил внимание, что в сложное для государства время надо объединиться. Необходимо противостоять тем, кто несет угрозу стране и ее народу.