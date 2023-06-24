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Захарова призвала «отложить личное» и объединиться

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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В истории наступают моменты, когда личное надо отложить на потом, заявила в субботу, 24 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию.

«У нас один главнокомандующий. Не два, не три. Один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно.

«Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего. Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! Мужики! За вами дети, женщины, ваши родители! За вами страна. За вами всё то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущие поколения. Держитесь и не поддавайтесь», — призвала она.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

Захарова отметила, что искушение поставить свое мнение над интересами страны и народа велико.

«Но если только ему поддаться, всё, ради чего мы живем и сражаемся каждый на своем месте, рассыпется. Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда. Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с президентом! Да хранит нас Бог!» — заключила представитель МИД РФ.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям основателя ЧВК. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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