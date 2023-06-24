Путин заявил о необходимости единения всех сил

Сейчас решается судьба российского народа, требуется единение всех сил. Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России, правоохранителям, сотрудникам спецслужб и военнослужащим.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что против России направлена вся военная, информационная, а также экономическая машина Запада. Россия борется за своих людей, за право сохранить себя и остаться суверенным государством.

Эта битва требует единства и консолидации, в сторону должны быть отброшены все распри, которыми могут воспользоваться враги России, добавил российский лидер.

Накануне сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве опровергли сообщения об ударах. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям.

Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.