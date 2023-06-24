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В Полтавской области снесли памятник Горькому

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Фото: соцсети
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В селе Верхняя Мануйловка Козельщинского района Полтавской области Украины демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Об этом сообщается 24 июня в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что данный монумент Горькому был в регионе последним.

«История с памятниками Горькому в Полтавской области наконец-то завершилась», — указано в публикации в Telegram-канале.

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До этого, 21 марта, издание «Думская» сообщило, что в Одессе демонтировали мемориальную доску в честь писателя Горького. Отмечалось, что демонтаж был одобрен историко-топонимической комиссией при городском совете.

23 января стало известно о демонтаже бюста Горького в селе Ивановичи Житомирской области Украины. Решение было принято еще в ноябре 2022 года Пулинским поселковым советом, к которому административно относится село. Бюст был установлен возле Дома культуры в 1989 году.

21 июня также сообщалось, что власти Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск) переименовали несколько улиц, которые носили имена русских и советских писателей. В частности, улица Горького теперь будет названа в честь Уласа Самчука — члена Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и коллаборациониста, редактора антисемитской газеты «Волынь», которая выходила на оккупированной нацистами территории.

Ранее, в августе 2022 года, бронзовый бюст Горького с помощью экскаватора был снесен рядом с одной из школ города Александрия Кировоградской области Украины. В горсовете заявили, что памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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