В Днепре переименовали носившие имена русских писателей улицы

Власти Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск) переименовали еще несколько улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Как сообщает 21 июня телеканал «Общественное», новые названия получат в том числе улицы, которые носили имена русских и советских писателей.

Так, улица имени детской писательницы Агнии Барто теперь будет названа в честь прозаика и члена Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Ивана Багряного. Он во время Великой Отечественной войны пропагандировал политику украинских националистов, а после незадолго до прихода Красной армии уехал с запада Украины.

Улица писателя Максима Горького теперь будет названа в честь Уласа Самчука — члена ОУН и коллаборациониста, редактора антисемитской газеты «Волынь», которая выходила на оккупированной нацистами территории.

Улица имени поэта Михаила Лермонтова переименована в улицу народной певицы Маруси Чурай. Улица Ивана Тургенева теперь называется Фастовской, в честь украинского города Фастов. А улица имени баснописца Ивана Крылова получила название улицы Кометы.

Ранее, 20 июня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что улицы Драгомирова в центре города и Гвардейская на юго-западе теперь носят другие названия. Первая названа именем украинского бойца, погибшего во время нынешнего конфликта на Украине, а вторая — в честь националистической организации «Карпатская Сечь», действовавшей в Закарпатье в конце 1930-х годов.

До этого, 23 марта, сообщалось, что в украинской столице переименовали 16 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Мэр города отмечал, что процесс дерусификации продолжается.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.