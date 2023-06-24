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Зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз

В Японии подтвержден первый в мире случай заражения и смерти человека от вируса Оз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Японии зарегистрировали первый в мире случай заражения человека вирусом Оз и смерти от него. Об этом 23 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что речь идет о пожилой женщине, умершей в 2022 году в префектуре Ибараки.

Согласно заявлению ведомства, около года тому назад женщина начала жаловаться на слабость, лихорадку и потерю аппетита. Уточняется, что до появления симптомов женщина не выезжала за рубеж, ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции был отрицательным. Пациентке прописали антибиотики для лечения пневмонии в амбулаторных условиях.

Спустя некоторое время состояние женщины ухудшилось, ее госпитализировали. При этом на верхней части бедра был обнаружен укусивший ее клещ. Анализ крови показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени, а также высокий уровень ферритина и наличие острой воспалительной реакции. Пациентке сделали МРТ, возможной причины лихорадки так и не обнаружили.

На 20-й день после госпитализации у женщины подтвердили ишемический инсульт. На 26-й день у женщины произошла фибрилляция желудочков, а затем она скончалась. Официальной причиной смерти считался миокардит. Только после аутопсии и других посмертных исследований врачи признали болезнь женщины случаем заражения вирусом Оз. Предположительно, причиной заражения стал укус клеща.

Как сообщает японский минздрав, вирус Оз впервые был обнаружен в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, однако случаев заражения людей не было. По данным врачей, ранее у двух охотников были выявлены антитела к нему. Вакцины от вируса Оз нет.

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Ранее, 16 июня, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил в беседе с «Известиями», что в будущем можно ожидать появление новых передающихся клещами вирусов. По его словам, Хасеки — это не последний вирус, передающийся клещами, который будет обнаружен в ближайшие годы. Болков отметил, что сейчас люди всё больше проникают вглубь диких территорий, и вместе с этим происходит изменение климата и других природных условий, также из-за этого этого перемещаются не только переносчики вирусов.

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