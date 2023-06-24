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Летчики авиагруппы «Стрижи» переучились на пилотирование МиГ-35

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи» в будущем станет выполнять демонстрационные полеты на истребителях МиГ-35. Об этом в субботу, 24 июня, заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

«Сроки, когда пилотажная группа «пересядет» с истребителей МиГ-29 на МиГ-35 пока неизвестны, но летчиков уже переучили управлению новыми воздушными машинами», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин дал оценку работе авиации в зоне специальной военной операции (СВО). Российский лидер заявил, что летчики работают безукоризненно, средства поражения хорошие.

Так, только в тот день российская авиация нанесла 10 ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении.

В июле 2021 года пилотажные группы «Стрижи» и «Русскиe витязи» провели тренировочные полеты перед открытием авиасалонa МАКС-2021, выстроившись в небе в фигуру «Кубинский бриллиант».

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