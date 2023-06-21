Путин назвал безукоризненной работу российских летчиков в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, дал оценку работе авиации в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что средства поражения хорошие, а летчики работают безукоризненно.

«Очень эффективно работает авиация, это точно — и фронтовая авиация, и армейская», — заявил он в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

Путин дополнил, что пехота всегда ждет помощи от летчиков.

«Пехота всегда вас ждет. И, как правило, эти ожидания оправданны», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в этот день российская авиация нанесла 10 ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском направлении. Во время контрбатарейной борьбы российские военные огнем самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожили гаубицу польского производства Krab в районе населенного пункта Песчаное, а расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Берестовое.

СВО по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.