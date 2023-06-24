«Известия» показали разрушенные здания и выжженную землю в Марьинке

В Марьинке не осталось ни одного целого дома после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на самых крайних позициях отряда спецназначения «Ахмат» в полуразрушенном городе.

На кадрах видны дотла сгоревшие здания и выжженная земля.

«Мы идем по улицам, которых фактически нет. Ни одного целого дома», — передает корреспондент в пятницу, 23 июня.

Сафиулин также отметил, что крыши домов пробиты насквозь, что говорит о работе крупнокалиберного пулемета.

«Стрелкового боя они (украинские бойцы. — Ред.) всегда боятся <...>. Когда мы как только начинаем выдвигаться — сразу же арта начинает у них работать. А стрелкового боя они всегда боятся. Знают, что шансов у них нет, когда мы идем», — рассказал военный с позывным Нохчо.

Расстояние между укреплениями российских бойцов и националистов иногда не превышает 50 метров, рассказал и показал корреспондент.

Ранее в этот же день Сафиулин показал, как работают операторы беспилотников подразделения спецназа «Ахмат» в Марьинке. На кадрах видно, как российский боец готовит к вылету дрон и затем дистанционно управляет им.

Также корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия после удара ВСУ по городам Геническу и Скадовску в Херсонской области. На месте происшествия поднимается огромная завеса черного дыма над частными жилыми домами. Дым заметен из автомобиля со стороны дороги, ведущей к населенному пункту.

Об обстрелах стало известно ранее в этот день, сообщалось, что в окрестностях города прозвучало не менее трех взрывов. Предположительно, удар был нанесен ракетами британского производства Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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