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ВСУ обстреляли Геническ в Херсонской области

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 23 июня, обстреляли город Геническ в Херсонской области.

В окрестностях города прозвучало не менее трех взрывов, над жилыми кварталами поднимается черный дым.

По данным ТАСС, взрывы прогремели около 14:00.

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Накануне, 22 июня, мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел ВСУ. Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо указал, что Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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