«Известия» публикуют кадры из Геническа и Скадовска после удара ВСУ
После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городам Геническу и Скадовску в Херсонской области на месте происшествия поднимается огромная завеса черного дыма. Видео из региона предоставил 23 июня корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
Дым заметен из автомобиля со стороны дороги, ведущей к населенному пункту. Густое черное облако поднимается над частными жилыми домами.
Об обстрелах стало известно ранее в этот день, сообщалось, что в окрестностях города прозвучало не менее трех взрывов. Предположительно, удар был нанесен ракетами британского производства Storm Shadow.
Накануне, 22 июня, под обстрел ВСУ попали мосты на границе между Херсонской областью и Крымом. Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал, что Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.