Опубликованы кадры работы расчета беспилотника спецназа «Ахмат» в Марьинке

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 23 июня показал, как работают операторы беспилотников подразделения спецназа «Ахмат» в Марьинке.

На кадрах видно, как российский боец готовит к вылету дрон и затем дистационно управляет им.

«Вот новое для меня замечание, если услышим звук, который только что сами инициировали — вылет камикадзе, очень сочный, его с дроном обычным не спутаешь — нужно разбегаться в разные стороны», — сказал военкор.

Далее, после вылета беспилотника, оператор выискивает цель, например, боевую машину противника, и посылает по ней с дрона снаряд.

Ранее, 18 июня, российский дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины во время первого боевого применения.

В конце апреля российский беспилотный летательный аппарат во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой сбил дрон Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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