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Мэр Лондона предположил возвращение Великобритании в ЕС к 2050 году

Мэр Лондона не исключил возвращение Британии в состав ЕС к 2050 году
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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Великобритания, вполне возможно, к 2050 году вновь станет членом Евросоюза (ЕС). Такое предположение высказал 23 июня мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию.

«Я очень в это верю. Думаю, в течение следующих 10 лет снова будет много дискуссий по этому вопросу. Это долгий процесс, как в 1970-х годах, когда Великобритания присоединилась к сообществу», — заметил он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Издание отмечает, что официальная программа партии лейбористов предусматривает более тесное взаимодействие с ЕС, но не возвращение в состав Евросоюза. Согласно опросам общественного мнения, лейбористы опережают по популярности правящую Консервативную партию и имеют высокие шансы победить на парламентских выборах в 2024 году.

«Конечно, мой приоритет — Лондон, а приоритет партии — страна и победа на выборах 2024 года. Сегодня молчание правительства о последствиях этого голосования (Референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году — Brexit. — Ред.) и о том негативном влиянии, которое оно оказывает на экономику, экспорт, инвестиции, производительность, рост инфляции и стоимости жизни... не говоря уже о репутационном ущербе для нашей страны, неприемлемо», — заявил градоначальник.

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Ранее в этот день стало известно, что почти 60% британцев выступают за возвращение в состав ЕС. Показатель стал самым высоким с 2016 года. Согласно исследованию компании YouGov, доверие к Еврокомиссии выше, чем к правительству страны. При этом 51% опрошенных уверены, что Британия не вернется в ЕС.

Тогда же мэрию Лондона предупредили об уголовной ответственности за вывешивание флага Европейского союза в годовщину Brexit, если она не получит специального разрешения районного совета. Тогда мэрия в Саутуарке решила использовать для этого просто синие и желтые световые прожекторы.

22 мая в Великобритании были опубликованы результаты опроса жителей королевства, согласно которому большинство подданных, 56%, считают, что выход страны из состава Евросоюза обернулся провалом.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain — Британия и англ. Exit — выход).

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

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