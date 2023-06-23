Мэрию Лондона оповестили об уголовной ответственности за вывешивание флага ЕС

Мэрию Лондона оповестили об уголовной ответственности за вывешивание флага Европейского союза в годовщину Brexit — референдума о выходе великобритании из ЕС. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило Independent.

Администрация одного из районов Лондона хотел вывесить флаг ЕС в знак солидарности с европейскими жителями столицы спустя семь лет после референдума о выходе Великобритании из блока, говорится в сообщении.

Однако позднее администрацию оповестили, что она может быть привлечена к уголовной ответственности за вывешивание флага Евросоюза, если не получит специального разрешения районного совета, сообщило издание.

«Более миллиона человек из других европейских стран называют Лондон своим домом, поражает, что правительство фактически запретило вывешивание европейского флага без прохождения долгого и бюрократического процесса согласования», — сказал источник издания в мэрии.

Теперь здание мэрии в Саутуарке будет использовать синие и желтые световые прожекторы, чтобы отметить годовщину Brexit в пятницу.

22 мая в Великобритании были опубликованы результаты опроса жителей королевства, согласно которому большинство подданных, 56%, считают, что выход страны из состава Евросоюза обернулся провалом.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain — Британия и англ. Exit — выход).

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.